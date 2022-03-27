القدس.. المستوطنون يستعدون لاستفزازات في حي الشيخ جراح خلال رمضان

ذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية أن مجموعات من المستوطنين بدأت تستعد في الأيام الأخيرة لممارسة نفس العمليات الترهيبية التي نفذوها في مدينة اللد في مايو 2021.

وأفادت قناة "كان 11" الإسرائيلية مساء السبت بأن مجموعة المستوطنين بدأت تستعد في الأيام الأخيرة للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الترهيبية التي نفذوها في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في معركة "سيف القدس".

يذكر أن المستوطنين خلال فترة شهر مايو 2021 تنظموا بالمئات واقتحموا مدينة اللد واعتدوا على منازل المواطنين العرب في المدينة.

وتخللت تلك الاعتداءات إطلاق رصاص على المنازل العربية وعلى مسجد وتحطيم ممتلكات في ظل توفير حماية الشرطة الإسرائيلية لهم.

جدير بالذكر أن مواجهات اندلعت في شهر مايو 2021 إثر تهديد منازل حي الشيخ جراح الفلسطينية بالإخلاء وتهجير عشرات العائلات منها واستفزاز المستوطنين لأهالي الحي والمتضامنين معهم.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين في الحي وذلك بالتوازي مع تضييقات وقمع السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في منطقة باب العامود والمسجد الأقصى، ولاحقا اقتحام المسجد الأقصى على يد قوات الشرطة الإسرائيلية، ما أدى لتصعيد عسكري من جانب قطاع غزة المحاصر.

المصدر: وسائل إعلام عبرية + وكالات