قناة إسرائيلية: بينيت منع غانتس من الانضمام لاجتماع الملك الأردني والرئيس الفلسطيني

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت منع وزير الدفاع بيني غانتس من المشاركة بالاجتماع المزمع بين الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت القناة إن "بينيت أصدر "فيتو" أو قرار بمنع غانتس من زيارة رام الله بالضفة الغربية، حيث يحاول وزير الدفاع المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد بين عباس الملك عبد الله الثاني".

وكانت صحيفة عبرية ذكرت السبت أن الملك عبد الله الثاني، سيجري زيارة إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية برفقة وزير خارجيته، أيمن الصفدي، بالتوازي مع القمة التي ستعقد في مدينة القدس الأحد، وتم تحويلها إلى مدينة "النقب" بجنوب إسرائيل، بمشاركة وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب، ومعهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

المصدر: "سبوتنيك"