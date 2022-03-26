سوريا.. رحيل الإعلامية هيام الطباع أول مقدمة برنامج للأطفال بالتلفزيون الرسمي

توفيت يوم السبت 26 مارس الإعلامية السورية هيام الطباع إحدى القامات السورية التي ساهمت في تأسيس التلفزيون السوري عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين الراحلة الطباع "مذيعة الزمن الجميل" التي استطاعت أن تكون من الأوائل والمتفردين في زمن تأسيس التلفزيون عبر أول وأشهر برنامج للأطفال "نادي الأطفال" الذي كان يُعرض بالأبيض والأسود عند إنطلاق البث التلفزيوني في سوريا عام 1960 وكان يحظى بشعبية واسعة.

والراحلة الطباع دخلت إلى قلوب الأطفال من مختلف الأعمار من خلال تأسيسها أقدم وأشهر برنامج تلفزيوني فانتظروها وتفاعلوا مع برنامجها المتجدد الحيوي.

وتمتعت الطباع بثقافة واسعة وصوت دافئ مكناها من التحكم بكل مفاصل البرنامج وبحركة الأطفال وتصرفاتهم العفوية على الهواء مباشرة.

وتتحدر الطباع المولودة عام 1934 من عائلة دمشقية، وتخرجت من قسم التاريخ في جامعة دمشق، ثم التحقت مباشرة بالفريق الذي ساهم في تأسيس التلفزيون السوري عام 1960، فكانت بين أوائل مَن أطلوا عبره على المشاهدين إلى جانب جيل الرواد كدريد لحام وصباح قباني وخلدون المالح وسامي جانو وغيرهم.

كما شاركت الطباع في إعداد نشرات الأخبار وتقديمها، وكانت أول مذيعة أخبار في التلفزيون السوري، بحسب ما ذكرته قبل وفاتها في حديث صحفي.

وقالت في مقابلة أجرتها جريدة "الوطن" معها عام 2016 "كنت أقدم نشرات الأخبار على أقل تقدير مرة أسبوعيا، كنت أقدمها بمفردي وفي مرات بمشاركة زميل آخر".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سورية