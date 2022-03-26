الإمارات.. إنقاذ 5 أشخاص تاهوا في جبال الفجيرة

نجحت فرق الطوارئ الإماراتية في إنقاذ 4 هنود وأمريكي تاهوا في جبل العجوزة بإمارة الفجيرة.

وتم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة الفجيرة يفيد بوجود 5 أشخاص مفقودين في الجبال التابعة لإمارة الفجيرة قد ضلوا الطريق وحوصروا بين الجبال الشاهقة أثناء ممارسة هواية تسلق الجبال في موقع يصعب الوصول إليه، وقد أصيبوا بالإعياء الشديد والإرهاق.

وتم التدقيق على الموقع وتحديده عبر المروحية، ثم تمكن فريق الإنقاذ من إخلاء الأشخاص إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا.

المصدر: "البيان"