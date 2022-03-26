بعد 48 ساعة من خطفه.. عائلة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو تؤكد إطلاقه

أكدت عائلة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو علي الصابر إطلاق سراحه عصر السبت، بعد 48 ساعة من خطفه قرب بيته بحي أبو نواس وسط العاصمة طرابلس على أيدي مسلحين مجهولين.

ولم يدل الصابر أو أي من أفراد العائلة بتفاصيل ما جرى معه خلال غيابه، ولا الجهة المسؤولة عن خطفه واحتجازه.

واكتفت زوجة علي الصابر بنشر تددوينه على صفحتها بموقع "فيسبوك" كتبت فيها: "الحمد لله رجع زوجي بالسلامة، وأشكركم جميعا على دعمكم اللامحدود الذي قدمتوه لنا في هذه المحنة".

وكانت "بوابة الوسط" الليبية نقلت عن مصادر، أن أربعة مسلحين بينهم شخص يرتدي زي الشرطة ترجلوا من سيارة دون لوحات، قرب بيت علي صابر، واعترضوا ابنه الذي كان موجودا في المكان، وأمروه تحت التهديد أن يستدعي والده بحجة أنه تعرض لحادث، ما جعل الوالد يهرع إلى المكان، حيث كان المسلحون في انتظاره، وأجبروه على مرافقتهم تحت تهديد السلاح.

المصدر: "بوابة الوسط"