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تظاهرة في مدريد تنديدا بدعم إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء

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تظاهرة في مدريد تنديدا بدعم إسبانيا للمغرب في قضية الصحراء
Globallookpress
مظاهرة في مدريد نتديدا بالموقف الإسباني تجاه قضية الصحراء
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تظاهر نحو ألفي شخص في العاصمة الإسبانية لدعم الصحراء والمطالبة بحق المستعمرة الإسبانية السابقة بتقرير مصيرها، بعد أيام قليلة من إعلان مدريد دعمها للرباط في هذه القضية.

ونددت لافتات عديدة بالقرار بينها "سانشيز خائن، "الصحراويون يقررون، ليسوا ورقة مساومة بيدكم"، "الصحراء ليست للبيع".

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وقال بابلو مارين (63 عاما) "إنها الخيانة الأخيرة التي ارتكبتها الحكومة الإسبانية"، وكان يقف وسط الأعلام الصحراوية، وأعلام حزب اليسار الراديكالي "بوديموس"، علما أنه حليف لسانشيز في الائتلاف الحاكم. 

ووضع قرار رئيس الوزراء الاسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز بدعم خطة الرباط بشأن أراضي الصحراء، حدا لموقف دبلوماسي ملتبس استمر قرابة عام.

وبعدما التزمت مدريد الحياد أعلنت قبل ثمانية أيام دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات وفيها مياه مليئة بالأسماك.

ويأتي الإعلان الإسباني بعد أزمة دبلوماسية بدأت في أبريل 2021 باستقبال إسبانيا زعيم "جبهة بوليساريو" إبراهيم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا.

وتقترح الرباط التي تسيطر على نحو 80 بالمئة من المنطقة، خطة حكم ذاتي تحت سيادتها في حين تدعو "جبهة بوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 1991.

المصدر: "أ ف ب"

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