الأوقاف المصرية: افتتاح 68 مسجدا في 14 محافظة الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم افتتاح 68 مسجدا في 14 محافظة بالبلاد يوم الجمعة المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "سيتم افتتاح 55 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و13 مسجدا صيانة وترميما، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله معنى ومبنى".

وبينت الأوقاف أن "إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021 حتى تاريخه 845 مسجدا، منها 713 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا و123 مسجدا صيانة وترميما في 14 محافظة".

المصدر: "الأهرام"