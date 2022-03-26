العراق.. مكتب الحلبوسي يوضح أسباب "تأجيل" زيارته إلى إيران

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت سبب "تأجيل" زيارته التي كانت مقررة غدا الأحد إلى إيران.

وذكر في بيان صحفي: "أجلت زيارة الحلبوسي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي كانت تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف بسبب التزامات دستورية ونيابية للجانبين".

وأضاف، أن "السبب الآخر يتعلق بظهور عارض صحي لرئيس مجلس الشورى الإيراني".

وأفادت مصادر عراقية في وقت سابق من اليوم السبت بإلغاء طهران زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى إيران.

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وقالت المصادر لـRT، إن "الجانب الإيراني ألغى زيارة الحلبوسي إلى طهران، التي كانت مقررة يوم غد الأحد".

من جهته قال مقرب من الحلبوسي لـRT، إن "الزيارة لم تلغ وإنما أجلت بسبب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل".

المصدر: RT