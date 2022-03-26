ليبيا..حرس المنشآت النفطية يصدر بيانا حول الفيديو المتداول لرئيسه علي الذيب يتهم فيه الدبيبة بالسرقة

أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية الليبي بيانا حول الفيديو المتداول لرئيسه علي الذيب يتهم فيه الدبيبة "بالسرقة".

وقال في البيان: "ينفي جهاز حرس المنشآت النفطية ما تناولته عدد من القنوات والصحف وصفحات التواصل الإجتماعي والتي قامت بتحوير الفيديو المسرب لمكالمة هاتفية بين السيد رئيس الجهاز العميد علي الديب والسيد عماد الكلامي رئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة المالية لمناقشة إرجاع العلاوة الحقلية لعدد 17000 من منتسبي الجهاز.

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وأضاف "كان خلال المكالمة نقاش حاد جدا بين الطرفين وصادف وجود عدد من الصحفيين ومندوبي وسائل إعلام محلية والتي قامت بتسريب فيديو للمكالمة".

وتابع قائلا: "فور نشر الفيديو قام بعض ضعاف النفوس والذين يسعون الى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات لم تذكر خلال المكالمة وهذا يمكن لأي شخص أن يدركه من خلال مشاهدة الفيديو بالكامل ويدرك مدى الهجمة التي يتعرض لها الجهاز".

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية وليس لديهم أي تجاذبات سياسية وليسوا ضد أي طرف، مشيرا إلى أن لجهاز يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من ناحية التسليح والتدريب ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إداريا وماليا.

وشددوا على أنهم يعملون على صون الأمانة التي حملها لهم الشعب الليبي بحراسة وتامين المنشآت النفطية في كل البلاد، مشيرا إلى أنهم يسعون لأن ينال كل فرد بالجهاز على كافة حقوقه المالية والإدارية التي يكفلها له القانون الليبي.

وأوضح أن كل ما ينشر ويعبر عن وجهة نظر الجهاز يمكن نقله فقط على الموقع الرسمي وصفحات الجهاز المعتمدة لديهم.

المصدر: RT