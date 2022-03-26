"أنصار الله" تنفي تخزينها أسلحة في الحديدة ومطار صنعاء وتدعو المنظمات الأممية للتأكد

نفت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية اتهامات التحالف العربي لها بتخزين أسلحة في موانئ الحديدة غربي اليمن ومطار صنعاء الدولي.

وقال رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها جماعة "أنصار الله"، نصر الدين عامر، عبر "تويتر": "كعادته التحالف يدعي كذبا وجود أسلحة في أماكن مدنية مفتوحة أمام الجميع ولا نحتاجها لإطلاق العمليات العسكرية منها"

كعادته تحالف الاجرام يدعي كذبا وجود اسلحة في اماكن مدنية مفتوحة امام الجميع ولا نحتاجها لاطلاق العمليات العسكرية منها ..



ندعوا وسائل الاعلام والمنظمات الاممية وكل المهتمين لزيارة الاماكان التي تحدث عنها العدوان في صنعاء وفي الحديدة pic.twitter.com/pg5Xlew9GU — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) March 26, 2022

وأضاف: "ندعو وسائل الإعلام والمنظمات الأممية وكل المهتمين لزيارة الأماكن التي تحدث عنها التحالف العربي في صنعاء وفي الحديدة".

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من جهته، علق وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء ضيف الله الشامي، حسب ما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة على اتهام التحالف لـ"أنصار الله" بتخزين الأسلحة في مينائي الحديدة والصَليف "شمال غربي الحديدة" ومطار صنعاء الدولي، بالقول، إن "التحالف يستهدف ميناء الحديدة ومطار صنعاء منذ بداية العدوان وهذا الأمر ليس جديدا"

وتابع: "التحالف بقصفه للمنشآت الحيوية يسعى لخنق الشعب اليمني والتضليل عليه لكن شعبنا لا يأبه بهذه التهديدات".

واعتبر الشامي وهو عضو المكتب السياسي في جماعة "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة ستغير الموازين خصوصا وأن التحالف استنفد كل ما لديه من طاقة وأهداف".

وختم بالقول: "شعبنا لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي وأن يموت جوعا وحصارا بينما الآخرين ينعمون بالأمن والهدوء".

المصدر: وسائل إعلام يمنية