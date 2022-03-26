ليبيا.. رئيس حرس المنشآت النفطية يتهم الدبيبة "بالسرقة" (فيديو)

اتهم رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا علي الذيب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة "بسرقة العلاوة الحقلية من منتسبي الجهاز".

وظهر الذيب في مقطع مصور يهاجم الدبيبة باعتباره وزير الدفاع، متهما إياه بأنه ضد الجيش وضد قيام الدولة.

وأكد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية أن الدبيبة يتعامل مع الأموال الليبية على أنها ملكية خاصة يمنح ويمنع منها كيفما شاء.

ووعد علي الذيب بمحاسبة عبد الحميد الدبيبة قانونيا.

من جهته كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في تصريح لوسائل إعلام محلية بأن الغاز سينقطع عام 2024 على كامل محطات الغاز في ليبيا وعن التصدير الخارجي بسبب سياسة حكومة الدبيبة الاقتصادية بالرغم أن عائدات النفط وصلت إلى 26 مليار دولار العام الماضي، لكنها لم تصرف للمؤسسة الميزانية المطلوبة.

المصدر: وسائل إعلام ليبية