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جعجع يصف القرارات القضائية تجاه "حزب القوات اللبنانية" بغير القانونية

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جعجع يصف القرارات القضائية تجاه
Gettyimages.ru
زعيم "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع
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وصف زعيم "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع القرارات القضائية الأخيرة بشأن حزبه في الآونة الأخيرة بالمخالفة للقانون.

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وقال جعجع في إفادة صحفية يوم السبت إن القرارات القضائية "مجرد محاولة يائسة فاشلة لتلطيخ صورة حزب القوات اللبنانية".

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من توجيه محكمة عسكرية الاتهام لجعجع فيما يتعلق باشتباكات دامية في بيروت في أكتوبر 2021.

وردّ مسؤول في القوات الخميس قائلا إن الاتهام الموجه لجعجع مُسيس، وإن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.

وقال القاضي فادي عقيقي لقناة "الجديد" اللبنانية إنه وجه الاتهامات إلى جعجع قبل يومين على ضوء معطيات جديدة تتعلق بأحداث الطيونة، في إشارة إلى أكثر أعمال العنف دموية في بيروت منذ نحو عشر سنوات.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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