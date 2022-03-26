المتحدث باسم الحرس في تونس: وزير الداخلية هو المستهدف بعملية الطعن في قبلي

كشف المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس حسام الدين الجبابلي اليوم السبت أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين هو المستهدف بعملية الطعن التي جرت في قبلي (جنوب) من طرف عنصر إرهابي.

وصرح حسام الدين الجبابلي خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الدوري لندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهوية للأمن والحرس الوطني، بأنه تم إيقاف العنصر المتطرف الذي قام بعملية الطعن التي استهدفت الدورية الحدودية للحرس الوطني في قبلي.

وأوضح أنه وأثناء الأبحاث والتحقيقات تبين أن وزير الداخلية هو المستهدف بهذه العملية الإرهابية خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية توزر.

وذكر المتحدث أن العنصر المسلح كان على علاقة مع مجموعتين في مدنين وسوسة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية