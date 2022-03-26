السيسي ونظيره الرواندي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين

وقعت مصر ورواندا، اليوم السبت، مذكرات تفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون المشترك، شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرواندي بول كاجامي.

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وشملت مذكرات التفاهم للتعاون المشترك مجالات تكنولوجيا المعلومات والبريد والتدريب الدبلوماسي والشباب والرياضة والمتاحف، وجاءت على الشكل الآتي:

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والبريد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا، وقعها من الجانب المصري عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن الجانب الرواندي، وزير الخارجية، فانسان بيروتا.

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال التدريب الدبلوماسي بين معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، وقعها من الجانب المصري سامح شكري، وزير الخارجية، ومن الجانب الرواندي وزير الخارجية.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال دعم الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة الشباب والثقافة بجمهورية رواندا، وقعها من الجانب المصري، سامح شكري، من الجانب الرواندي فانسان بيروتا.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة في مصر العربية، ووزارة الشباب والثقافة في رواندا، وقعها وزيرا خارجية البلدين.

- مذكرة تفاهم للتعاون بمجال المتاحف بين المجلس الأعلى للآثار في مصر، وأكاديمية التراث الثقافي الرواندي في رواندا، وقعها شكري وبيروتا.

المصدر: "اليوم السابع"