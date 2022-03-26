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انفجار شحنة مفرقعات كانت داخل شاحنة بالقرب من جامع الجزائر (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

انفجار شحنة مفرقعات كانت داخل شاحنة بالقرب من جامع الجزائر (فيديوهات)
RT
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار شحنة مفرقعات كانت داخل شاحنة بالقرب من جامع الجزائر، حيث تطايرت المفرقعات وانفجرت على الطريق.

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وفي التفاصيل، تدخل صباح اليوم السبت أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد حريق نشب بإحدى الشاحنات التي كانت تحمل على متنها الألعاب والمفرقعات النارية، حيث طوقت مصالح الأمن الوطني الطريق تحسبا لأي طارئ.

في حين تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومن ثم جرى إعادة فتح الطريق.

المصدر: "النهار" + RT

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