إقبال ملفت على صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بالضفة الغربية

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إن هناك إقبالا ملفتا على صناديق الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، في 50 هيئة محلية بجميع محافظات الضفة الغربية.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اللجنة، بمدينة رام الله اليوم السبت، بالتزامن مع انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات المحلية "أن المراكز فتحت أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا، كما هو مقرر، وستعمل حتى السابعة مساء، باستثناء أحد المراكز في نابلس".

ورحب ناصر بعضوي اللجنة القادمين من قطاع غزة مازن سيسالم، واسحاق مهنا، معربا عن "أسفه من عدم اجراء الانتخابات في القطاع- كون "حماس" للمرة الثانية ترفض اجراءها"، متمنيا أن "تجرى في المستقبل".

وتابع: "يوجد 102 قائمة، جزء منها ما تبقى من المرحلة الأولى، و29 قائمة لم ترشح أي أحد، و23 قائمة فازت بالتزكية بمعدل 17%، ويبقى 50 هيئة محلية موزعة على 234 قائمة، 69 % منها مستقلة، و31% حزبية ستجري فيها الانتخابات، وهي ذات الزخم الأكبر حيث يصل عدد المقترعين إلى 517 ألف".

ومن المقرر أن يتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية 2021، قد انطلقت بتاريخ 11-12-2021، في 154 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية دون مشاركة المواطنين في قطاع غزة، بسبب رفض "حماس" إجراءها في المرحلتين.

المصدر: وكالة "معا"