وسائل إعلام: شكري سينضم لـ"القمة الدبلوماسية" بين بلينكن ولابيد ووزراء خارجية عرب في إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية ومصادر دبلوماسية بأن وزير خارجية مصر سامح شكري من المتوقع أن يشارك في اجتماع تستضيفه إسرائيل بمشاركة نظرائه من الولايات المتحدة وعدة دول عربية.

وذكرت تقارير إعلامية عبرية نقلا عن مصادر مطلعة على سير التحضيرات لما وصفته الخارجية الإسرائيلية "قمة دبلوماسية تاريخية"، أن شكري سيصل الدولة العبرية يوم غد الأحد للمشاركة في الاجتماع الدولي.

وأكد سفير إسرائيل لدى المنامة، إيتان نائيه، أن شكري سيشارك في الاجتماع إلى جانب نظرائه الإسرائيلي يائير لابيد والأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي عبدالله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني والمغربي ناصر بوريطة، مذكرا بأن القمة ستنطلق بعد يوم من الذكرى الـ43 لإبرام اتفاق السلام بين الدولة العبرية ومصر.

كما كشفت تقارير عبرية أن جهودا تبذل حاليا بهدف إقناع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بالمشاركة في "القمة الدبلوماسية" أيضا.

ويأتي اجتماع يوم غد بعد أقل من أسبوع من عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لقاء قمة ثلاثيا غير مسبوق في شرم الشيخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"