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مراسلنا: إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي

أخبار العالم العربي

مراسلنا: إجراءات أمنية مشددة في المنطقة الخضراء قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي
AFP
أرشيف
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم السبت، بأن إجراءات أمنية مشددة اتخذت في المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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وذكر مراسلنا، أن إجراءات أمنية مكثفة في مجلس النواب العراقي سبقت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن الإجراءات بدأت في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأشار مراسلنا إلى أن السلطات الأمنية منعت دخول المواطنين إلى المنطقة الخضراء واقتصر دخولها على الذين يحملون بطاقات دخول خاصة بالمنطقة.


ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم السبت وسط أزمة سياسية كبيرة.


المصدر: RT

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