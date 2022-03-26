تركيا: الهجمات الإرهابية على مرافق مدنية في السعودية تستهدف استقرار المنطقة

طالبت تركيا جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية بوقف هجماتها على مرافق مدنية في السعودية فورا، محذرة مما تجلبه هذه العمليات من مخاطر على أمن المنطقة.

وذكرت الخارجية التركية في بيان صدر عنها اليوم السبت: "ندين الهجمات الإرهابية التي نفذت بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف مدنية في السعودية في 25 مارس".

وشددت الوزارة على أن هذه الهجمات "تستهدف السلام والاستقرار في المنطقة ويجب وضع حد لها فورا"، مضيفة: "في هذا السياق، نؤكد مجددا تضامننا مع السعودية والتزامنا بأمن منطقة الخليج".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس تعرض 16 موقعا مدنيا لهجمات نفذتها "أنصار الله" بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

وأكد الحوثيون من جانبهم مسؤوليتهم عن استهداف منشآت مدنية داخل السعودية، منها منشآت شركة "أرامكو" في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض ومصفاتا رأس التنورة ورابغ النفطيتان.

المصدر: RT