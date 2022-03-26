وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة أغلبهم أطفال جراء حريق منزل بمحافظة الخليل في فلسطين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 5 اشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم جراء حريق في منزل بتفوح، في محافظة الخليل، غالبيتهم أطفال.

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وأشارت وكالة "معا" الإخبارية نقلا عن مصادر طبية في المستشفى "الأهلي" إلى أن "طفلين وأمهما قد وصلوا إلى المستشفى في حالة حرجة وأعلن عن وفاتهم"، في حين قال مدير عام مستشفى "الخليل" الحكومي إن طفلين وصلا المستشفى في حالة وفاة، وتم وضع شخص وحالته خطرة على جهاز التنفس الاصطناعي.

من جانبه، قال رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات موضحا:" لقد فجعت تفوح بالوفيات الخمسة، ونسأل لهم الرحمة والمغفرة، تراوحت اعمار المتوفين الأطفال الأربعة الـ4 بين 6 - 14 عاما، إضافة إلى والدتهم"، لافتا إلى أن "المنزل يمتلكه المواطن ثائر محمد خليل ارزيقات، وهو مكون من 3 طوابق، قد اشتعلت فيه النيران، ومن المبكر الحديث عن أسبابه، وفي انتظار تقرير الدفاع المدني".

وذكرت "معا" أنه "وفق معلومات لم يتم التأكد منها بعد، فإن تماسا كهربائيا قد تسبب باشتعال النيران داخل المنزل".

المصدر: "معا"