المغرب.. حقوقيون ينددون باعتقال المدونة سعيدة العلمي ويطالبون بالإفراج عنها

قالت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" إن قرار وضع المدونة سعيدة العلمي رهن الحراسة النظرية، استهداف لها بسبب آرائها السياسية والتعبير عن مواقفها.

وأعلنت الناشطة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توصلها باستدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وجرى تقديم الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي صباح الجمعة أمام المحكمة الابتدائية (درجة أولى) عين السبع في مدينة الدار البيضاء، وتجهل إلى حدود الساعة التهم الموجهة لسعيدة العلمي المعروفة بتدويناتها الجريئة والمنتقدة ومشاركتها في الوقفات الاحتجاجية.

الناشطة في مجال الحقوق والحريات سعيدة العلمي Saida EL Alami والتي تعبر عن آراءها، بجرأة وصدق نعم، لكن بطريقة سلمية، حضارية.

هي الان تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة 48 ساعة. pic.twitter.com/yyb9Qn6Ev4 — Driss Bougrin Amrani (@AmraniBougrin) March 23, 2022

وعبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" في بيان "عن تضامنها التام مع الموقوفة، الموضوعة رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحترازي)، وطالبت بالإفراج عنها وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص.

وأعلنت المجموعة أنها "تتبنى قضية المدونة سعيدة العلمي باعتبارها قضية اعتقال بسبب الرأي".

كما ناشدت "الجمعيات الحقوقية والنسائية وكافة الهيئات المناضلة من أجل الحريات مساندة المعنية في المحنة التي تتعرض لها".

وأشارت المجموعة إلى أنها "تفاجأت بخبر اعتقال المدونة سعيدة العلمي التي قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعها رهن الحراسة النظرية، بعد أن استدعتها للمثول أمامها صباح يوم الأربعاء 23 مارس 2022".

وأوضحت أن "المدونة سعيدة العلمي معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".

المصدر: وسائل إعلام مغربية