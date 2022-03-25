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خبير مصري لـRT: لا تغيير في بحيرة سد النهضة وتشغيل التوربينات ما زال محدودا (صورة)

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خبير مصري لـRT: لا تغيير في بحيرة سد النهضة وتشغيل التوربينات ما زال محدودا (صورة)
Gettyimages.ru
خبير مياه مصري لـ RT: لا تغيير في بحيرة سد النهضة وتشغيل التوربينات لازال محدودا (صورة)
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أكد خبير المياه المصري وأستاذ الجيولوجيا الدكتور عباس شراقي في تصريح لـRT، أنه لا يوجد تغيير في بحيرة سد النهضة الإثيوبي وأن تشغيل التوربينات لا يزال محدودا.

وأشار شراقي إلى أن هناك اتزانا بين المنصرف والقادم عند سد النهضة من بحيرة تانا وبعض الروافد الجانبية بمقدار 30 مليون متر مكعب / شهر خلال فبراير أبريل، مع التجفيف التام للممر الأوسط.

وأوضح أن هناك تشغيلا محدودا للتوربين رقم 10، وأقل من الأيام الماضية، مبينا أن عملية تشغيله بدأت في 20 فبراير الماضي ولم يستطع تفريغ المياه من أعلى الممر الأوسط مما اضطر إثيوبيا إلى فتح بوابتي التصريف، مع استمرار عدم تشغيل التوربين الثاني.

وأكد أنه لا توجد علامات على بدء إثيوبيا تعلية الممر الأوسط.

خبير مصري لـRT: لا تغيير في بحيرة سد النهضة وتشغيل التوربينات ما زال محدودا (صورة)

المصدر: RT - ناصر حاتم

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