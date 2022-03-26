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تونس.. وزيرة البيئة تكشف آخر مستجدات ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد

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تونس.. وزيرة البيئة تكشف آخر مستجدات ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد
Gettyimages.ru
حاويات النفايات الإيطالية في تونس
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كشفت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي آخر التطورات في ملف حاويات النفايات الإيطالية المتبقية بالبلاد.

وأكدت ليلى الشيخاوي أنه يتم العمل على تسوية ملف النفايات الإيطالية من خلال مسار تفاوضي عبر القنوات الدبلوماسية ومسار قضائي بهدف إرجاع الحاويات المتبقية والتوصل إلى تسوية نهائية لهذه المسألة.

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وشرعت تونس في 18 فبراير 2022 بإرجاع 213 حاوية من النفايات الإيطالية القابعة لأكثر من سنة بميناء سوسة وذلك في مرحلة أولى لإعادة هذه النفايات التي وقع توريدها إلى تونس بطرق غير شرعية.

وذكرت وزراة البيئة في بيان سابق أنه تم إرجاع هذه النفايات بعد التوصل إلى إبرام اتفاق تعاون مؤسساتي بين تونس وإيطاليا، مشيرة إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية مواصلة المشاورات بخصوص استكمال إرجاع النفايات التي تم حرقها بمستودع الموردين في سوسة.

يذكر أنه منذ شهر مايو 2020 قامت الشركة الإيطالية (SRA) بتصدير 282 حاوية لنفايات منزلية إلى تونس عن طريق الشركة التونسية (SORIPLAST) دون أدنى احترام لمتطلبات الاتفاقيات الدولية (اتفاقية بازل واتفاقية باماكو).

وتمنع اتفاقية باماكو وهي اتفاقية تحظر استيراد أي نفايات خطرة (بما في ذلك النفايات المشعة) إلى إفريقيا.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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