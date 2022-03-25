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ليبيا.. النيابة تأمر بحبس عدد من الأشخاص "الترويج للفكر الإلحادي"

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ليبيا.. النيابة تأمر بحبس عدد من الأشخاص
Globallookpress
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أعلنت النيابة العامة في ليبيا أنها أمرت بحبس عدد ممن قالت إنهم يروجون للفكر الإلحادي والأفكار التي تدعوى للتخلي عن الدين.

وقال "مكتب النائب العام في دولة ليبيا"، عبر "فيسبوك" أن النيابة العامة أنجزت التحقيق في نشاط جماعة سرية "حركة التنوير"، وقال إنها أُسست على خلاف أحكام القانون الأساسي، وأضاف أن ذلك جاء بناء على "توجيهات المستشار النائب العام التي طلب من خلالها مباشرة التحقيق في واقعة اجتراء أعضاء حركة التنوير على الدين الإسلامي".

وقال النائب العام إن المحقق وبعد "استجواب المتهمين"، أثبت واقع "استطالة نشاطهم إلى أقوال وممارسات مسيئة للدين، وترويجهم لأفكار ونظريات ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي واستجابة عدد من الأشخاص لهم، والشروع في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أسست على خلاف القانون".

وأضاف أن النيابة العامة سطرت "إعلان توبة المتهمين عن فعل الردة والقول به في مدونة التحقيق، وأمرت بحبسهم احتياطيا، وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة عن جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع".

 

المصدر: RT

 

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