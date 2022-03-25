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جونسون: يجب وقف الهجمات الحوثية على السعودية

أخبار العالم العربي

جونسون: يجب وقف الهجمات الحوثية على السعودية
AP Jack Hill
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أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشدة الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، وقال "إنها تعرض حياة المدنيين للخطر".

وأضاف جونسون في تغريدة على "تويتر": "إنني أدين تماما هجوم الحوثيين الأخير على مواقع مهمة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك في جدة. تعرض هذه الضربات أرواح المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف".

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وبوقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيي سريع في بيان أنهم "استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة".

كما أفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

المصدر: RT

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