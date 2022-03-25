مصر.. مصرع مشجع وإصابة 9 آخرين أثناء السفر لمؤازرة منتخب مصر أمام السنغال

توفي طالب بجامعة أسيوط وأصيب 9 آخرين إثر حادث أليم أثناء سفرهم إلى محافظة القاهرة لمؤازرة المنتخب المصري في مواجهته أمام السنغال، مساء اليوم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية بني حسن.

وحسب المصادر المحلية، أسفر الحادث عن وقوع وفاة الطالب زياد خالد محمد وإصابة 9 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

ودلت التحريات أنهم كانوا في طريقهم لتشجيع منتخب مصر في مباراة المنتخب أمام السنغال مساء اليوم.

المصدر: "صدى البلد"