مقاطع فيديو وصور توثق تصدي الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية التي استهدفت المملكة

أظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية عددا من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة اليوم لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية

ودمرت الدفاعات السعودية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان كما دمرت مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران.

ونشرت "قيادة القوات المشتركة" في المملكة لقطات فيديو توثق عملية الاعتراض.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع توثق ألسنة اللهب المتصاعدة من منشآت أرامكو البترولية في جدة غربي المملكة والتي أعلنت لاحقا حركة "أنصار الله" (الحوثيين) استهدافها لها ولمرافق حيوية في الرياض "بصواريخ مجنحة".

وبثت وكالة الأنباء السعودية "واس" مقاطع وصور تظهر بعض الأماكن التي استهدفها القصف الحوثي اليوم، حيث ظهرت فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد الحريق في خزانين لمنشأة نفطية في جدة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع في بيان اليوم: أنهم استهدفوا بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في العاصمة الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة، وأفاد بأنه تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة.

المصدر: RT