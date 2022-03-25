الحوثي يجدد هجومه على التحالف العربي

هاجم زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية، متهما إياه "بشن حرب دموية واقتصادية على الشعب اليمني ونهب عائدات ثروته النفطية".

وقال في كلمه له بمناسبة ما يسمى بـ"اليوم الوطني للصمود"، إن "تحالف العدوان (في إشارة للتحالف العربي) حرص على السيطرة على المنشآت النفطية والموانئ والثروة الوطنية بشكل كامل، وهو ينهب ويسرق عائدات الثروة النفطية اليمنية ويحرم شعبنا من ثروته".

وتابع: "المبالغ التي كان بإمكان شعبنا الحصول عليها من ثروته لولا نهبها من تحالف العدوان تجاوزت 27 تريليونا و850 مليار ريال".

وأشار الحوثي إلى أن "الحصار الشديد الذي يعاني منه كل الشعب اليمني هو من أشكال الحرب الاقتصادية الشرسة التي يشنها العدوان، وهدفهم من الحصار هو تعذيب شعبنا والوصول به إلى حالة الاستسلام والعجز".

وأضاف: "العدو باستهدافه كل مقومات الحياة أراد تحويل شعبنا إلى شعب منكوب، فيما استمر الصمت العالمي رغم القتل الجماعي بحق المدنيين في الأحياء السكنية بل كان البعض يبارك هذه المجازر".

واستطرد: "مهندس تحالف العدوان هو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وأمريكا هي المشرف الرئيسي عليه... السعودية والإمارات هم المنفذون للعدوان، وبقية أعضاء التحالف مجرد مستأجرين مقابل الأموال".

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وقال الحوثي: "النشاط العمراني استمر رغم تدمير العدوان لآلاف المنازل ومئات المنشآت المتنوعة، فالعدوان يدمر وشعبنا يبني. كما أن الحركة التجارية استمرت برغم المعاناة الكبيرة جدا نتيجة استهداف العدوان للأسواق ووسائل النقل وإعاقة الحركة التجارية في المنافذ وبين المحافظات".

المصدر: "المسيرة"