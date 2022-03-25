مصر.. الأمن يكشف حقيقة فيديو مثير للجدل نشرته جماعة الإخوان المسلمين
Globallookpress
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كشف مصدر أمني في مصر عن صحة ما تردده عناصر جماعة الإخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعى، بوجود أعمال تخل بالأمن بعدد من المحافظات.
وأكد أن مقاطع الفيديو المتداولة فى هذا الشأن قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات.
وأشار المصدر إلى أن تلك الادعاءات تأتى ضمن ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الأخيرة من إعادة بث بعض الفيديوهات القديمة لإثارة البلبلة.
المصدر: الأهرام