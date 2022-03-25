احتجاج في تونس للمطالبة بإطلاق سراح صحفي موقوف

تظاهر عشرات الصحفيين بتونس للمطالبة بإطلاق سراح مراسل إذاعة خاصة تم توقيفه جراء رفضه الإفصاح عن مصادره لقوات الأمن كما نددوا بمحاولات إخضاع الإعلام بالبلاد، وفق ما أفادت فرانس برس.

وردد الصحفيون من أمام مقر نقابة الصحفيين في العاصمة تونس شعارات من قبيل "الصحافة ليست جريمة" و"الصحفيون ليسوا إرهابيين" و"عار يا رئيس الصحفي ليس بوليسا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت الوكالة إن "الصحفي خليفة القاسمي يعمل مراسلا لراديو "موزييك اف ام" الخاص وتم توقيفه قبل أسبوع استنادا لقانون مكافحة الإرهاب بعد أن نشر خبرا على موقع الإذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية إرهابية" وتوقيف عناصرها ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن".

المصدر: أ ف ب