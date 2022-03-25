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لبنان.. إجلاء 28 عائلة من مبنيين مهددين بالانهيار في بلدة جنوبية

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لبنان.. إجلاء 28 عائلة من مبنيين مهددين بالانهيار في بلدة جنوبية
Globallookpress
مدينة صيدا في جنوب لبنان
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أخلت قوات الأمن، اليوم الجمعة، عقارين في بلدية الغازية في جنوب لبنان، بعد تبيان إمكانية سقوطهما في أي لحظة.

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وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، وإنفاذا لقراري مجلس الوزراء والهيئة العليا للاغاثة، أخلت قوات الأمن العقارين بعد سقوط حائط الدعم العائد لهما وبعد الكشف عليهما وتبيان إمكانية سقوطهما في أي لحظة، وحرصا على سلامة 28 عائلة تشغلهما، وسط اعتراض سكان المبنيين الذين طالبوا بتعويضهم وتأمين بديل لهم.

وحمل السكان، المواطن علي بكداش، مسؤولية انهيار حائط الدعم والتسبب بتشريد 28 عائلة بعد أن قام بجرف عقار له في الجهة المقابلة مما تسبب بانهيار حائط دعم المبنيين، مطالبين الجهات القضائية المختصة بمحاسبته وتعويضهم.

المصدر: lebanon 24

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