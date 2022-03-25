عبداللهيان يؤكد مساعدة إيران للبنان في كافة المجالات

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في بيروت، مؤكدا على مساعدة لبنان في كافة المجالات.

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وقالت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، إن عبد اللهيان جدد بعد لقائه عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وأبرزها توفير مادة القمح، مشيرا إلى أن "محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب".

وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان جدد بعد لقائه الرئيس عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وابرزها توفير مادة القمح: محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب pic.twitter.com/mABJclFrXG — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 25, 2022

من جهته، رأى عون أن "أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم".

الرئيس عون مستقبلاً وزير الخارجية الايرانية: اي تطور ايجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات ايجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم pic.twitter.com/dUEEMOpnAf — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 25, 2022

وأمل "أن تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي فتنعكس الجهود إيجابا على المنطقة".

المصدر: RT