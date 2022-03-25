 
مباشر

عبداللهيان يؤكد مساعدة إيران للبنان في كافة المجالات

أخبار العالم العربي

عبداللهيان يؤكد مساعدة إيران للبنان في كافة المجالات
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/soc8

التقى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا في بيروت، مؤكدا على مساعدة لبنان في كافة المجالات.

إقرأ المزيد
الأمين العام لـ
الأمين العام لـ"حزب الله" يستقبل وزير الخارجية الإيراني

وقالت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، إن عبد اللهيان جدد بعد لقائه عون تأكيد بلاده على مساعدة لبنان في كافة المجالات وأبرزها توفير مادة القمح، مشيرا إلى أن "محادثات فيينا ستؤدي الى نتائج ايجابية في وقت قريب".

من جهته، رأى عون أن "أي تطور إيجابي في مفاوضات فيينا ستكون له انعكاسات إيجابية على الاستقرار والسلام في دول المنطقة والعالم".

وأمل "أن تستأنف جولات الحوار بين ايران والسعودية لدورهما على الصعيدين الإقليمي والدولي فتنعكس الجهود إيجابا على المنطقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا