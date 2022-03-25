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تركيا توقف 10 أشخاص في عملية أمنية ضد تنظيم "داعش"

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تركيا توقف 10 أشخاص في عملية أمنية ضد تنظيم
AFP
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أطلقت القوات الأمنية التركية، عملية أمنية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، أوقفت بموجبها 10 أشخاص في مدينة اسطنبول.

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وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن فرق مكافحة الإرهاب أطلقت عملية للقبض على 10 أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة باسم تنظيم "داعش" ويخططون لتنفيذ عمل إرهابي في الولاية.

ونتيجة التحقيقات، نفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة على 13 عنوانا في 9 مناطق من اسطنبول، أوقفت خلالها 10 مشتبه بهم.

كما صادرت الفرق الكثير من المعدات الرقمية والوثائق التابعة للتنظيم.

المصدر: "الأناضول"

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