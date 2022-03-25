مصر.. التحفظ على أموال عدد كبير من قيادات الإخوان بينهم 6 من أبناء قيادي هارب

أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 20 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها وعلى رأسهم 6 من أبناء القيادي الإخواني محمود غزلان.

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وضمت قائمة الـ 6 أسماء وهي: يحيى محمود سيد عبد الله غزلان- أنس محمود سيد عبد الله غزلان- هاجر محمود سيد عبد الله غزلان- محمد محمود سيد عبد الله غزلان -ياسر محمود سيد عبد الله غزلان -عبد الرحمن محمود سيد عبد الله غزلان، وهم أبناء المسؤول عن اللجان النوعية المسلحة التي نفذت عمليات إرهابية وكذلك زوجته فاطمة الشاطر شقيقة خيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان.

وفي عام 2020، أصدرت جهات التحقيق قرارا بإدراج محمود غزلان على قوائم الإرهاب، في القضية 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، المقيدة برقم 5لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا والتي واجه المتهمين فيها اتهامات بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما واجه غزلان اتهامات بمحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: القاهرة 24