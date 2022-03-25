الكاظمي: الموازنة المقبلة ستشمل دعم المجالين الفني والثقافي - فيديو

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الموازنة المقبلة للدولة ستشمل دعم المجالين الفني والثقافي في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن "الكاظمي استقبل نخبة من فناني دائرة السينما والمسرح، حيث استعرضوا أهم المشكلات التي يعاني منها الفنان العراقي، والمعوقات التي يواجهها الإنتاج الفني".

وأضاف: "الكاظمي أكد على دور الفن والفنانين في تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية الصحيحة"، داعيا "لأن تكون الأعمال الفنية حافزا لتعزيز المحبة والتسامح وتحسين الأداء والارتقاء بالذوق العام".

وأشار إلى أن "الحكومة تدعم دائرة السينما والمسرح، وستتضمن الموازنة المقبلة فقرات لدعم المجالين الفني والثقافي، فضلا عن فقرات لدعم الدراما العراقية من أجل النهوض بها، ونظرا لأهميتها في معالجة بعض الظواهر والسلبيات الطارئة على المجتمع العراقي".



المصدر: "السومرية"