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"الجيش الصحراوي" يقصف مواقع للقوات المغربية

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
"الجيش الصحراوي" يقصف مواقع للقوات المغربية
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شن "الجيش الصحراوي" يوم الخميس هجمات على تجمعات للقوات المغربية بمنطقة أودي أم أركبة بقطاع المحبس.

وأوضح بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) "أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز القوات المغربية المتخندقة بمنطقة أودي أم اركبة بقطاع  المحبس".

وكانت مفارز من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها الأربعاء على تخندقات للجيش المغربي بقطاعي المحبس والكلتة، مستهدفة تمركزات في مناطق أجبيلات الخظر، لعكد، أكويرة ولد أبلال وسبخة تنوشاد، حسب البيان.

وأشار البيان إلى استمرار هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي على معاقل القوات المغربية التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي.

المصدر: واص

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