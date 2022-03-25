العراق.. مقتدى الصدر يغرد عن جلسة تسمية رئيس الجمهورية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر لعدم استبدال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة يوم السبت المقبل بـ"بمغنم أو مأدبة".

وقال الصدر في بيان نشره على "تويتر": "يوم السبت.. ننتظر النواب المستقلين ونأمل منهم، بل ومن المعارضة الوطنية أيضا وقفة مشرّفة من أجل شعبهم فهم ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة أغلبية إصلاحية".

وأضاف: "فلتقف الموالاة والمعارضة يدا واحدة لبناء وطن حر مستقل ذي هيبة وسيادة وكرامة، بلا إحتلال ولا تطبيع ولا إرهاب. فلا تستبدلوا جلسة البرلمان يوم السبت بمغنم أو مأدبة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم السبت جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

المصدر: RT