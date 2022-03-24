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الإمارات: استقرار سوريا من ركائز الأمن العربي

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الإمارات: استقرار سوريا من ركائز الأمن العربي
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لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية
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أكدت لانا زكي نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

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وشددت خلال جلسة بمجلس الأمن حول سوريا يوم الخميس على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية بما في ذلك الأزمة السورية، يعد استقرار سوريا ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي.

وأضافت أن "هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول فعالة تنهي الأزمة السورية"، مؤكدة أن "زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لدولة الإمارات، جاءت في إطار الإيمان بضرورة وجود دور عربي فعال لبحث سبل حل الأزمة السورية بدل الاكتفاء بإدارتها".

وجددت رفض "التدخلات الأجنبية في سوريا وضرورة احترام سيادتها".

كما أكدت على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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