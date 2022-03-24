مصر.. إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء بمطار سوهاج

أعلنت إدارة الجمارك بمطار سوهاج الدولي بمصر إحباطها محاولة لتهريب أسلحة بيضاء.

وقالت إدارة الجمارك إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة قادمة من جدة بالسعودية، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية براكب مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان معه سلع ممنوعة أو محظورة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبعد تفتيش أمتعته تم العثور على هيكلين لأسلحة بيضاء، وتبين وجود سيف ومقبض وجراب من معدن وخنجر.

المصدر: "القاهرة 24"