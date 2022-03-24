البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني

أعلن البنك المركزي التونسي يوم الخميس أنه تعرض لهجوم "سيبراني" يوم الأربعاء وتم التصدي له.

وقال البنك في بيان: "نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء".

وأوضح البنك أنه تمت السيطرة على الوضع "بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية".

وأكد البيان أن كافة المعطيات الخاصة بالنظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي لم تخترق وظلت سليمة، على الرغم من تسجيل البنك لبعض الاضطرابات على مستوى مجموعة من أنشطته ومن بينها الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكد البنك المركزي أن خدماته المتعلقة بالنظام البنكي الوطني والدولي متواصلة.

وتعطل الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي على شبكة الإنترنت.

ونقلت تقارير محلية أن مشكلات تقنية يواجهها الموقع الذي يقدم بيانات عن الوضع المالي والاقتصادي، منذ مساء الأربعاء.

وحذرت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بيان من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبراني، وخاصة منها برامج الفدية.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية حاليا تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة، ما قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

المصدر: RT