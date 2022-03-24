القاضية غادة عون تمنع نقل وتحويل الأموال من عدة مصارف لبنانية

أصدرت القاضية اللبنانية غادة عون قرارا يمنع نقل وتحويل الأموال إلى خارج لبنان من مصارف "بيروت"، "عودة"، "الاعتماد المصرفي" med" "SGBL" BLOM.

وكانت عون قد أصدرت قرارا في 14 مارس، وضعت بموجبه إشارة منع تصرف بعقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين.

كما أصدرت قرارات بمنع السفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية.

وكان القضاء اللبناني أصدر اليوم الخميس، مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي، وقالت قناة "الجديد"، إن القاضي نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملف الذي يحقق فيه حول شركة "فوري"، ويتعلق بتحويلات مالية تجاوزت الـ 330 مليون دولار".

وكانت القاضية غادة عون، أمرت بالقبض على رجا سلامة الأسبوع الماضي بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية