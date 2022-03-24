مصر تصدر عملات معدنية في ذكرى تعويم سفينة "إيفر جيفين"

أصدرت الحكومة المصرية عملات معدنية تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم سفينة "إيفر جيفين" التي جنحت في مارس الماضي وعطلت الملاحة الدولية عبر قناة السويس.

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وسيتم إصدار العملات تخليدا لذكري تعويم السفينة البنمية العملاقة، والتي تم تعويمها بعد 7 أيام، متواصلة من الجنوح وذلك من خلال مصلحة سك العملة المصرية، المنوط لها إصدار العملات سواء المستخدمة في المعاملات المالية أو التذكارية.

وفي هذا السياق، تقيم هيئة قناة السويس، الثلاثاء المقبل، احتفالية كبري بمناسبة مرور الذكري الأولي لنجاحها في عبور السفينة البنمية ايفر جيفين والتي سبق وأن جنحت في مارس الماضي بالقطاع الجنوبي للمجري الملاحي.

ووجهت هيئة قناة السويس دعوتها لحضور احتفالية يوم تفوق قناة السويس بمناسبة ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة "EVER GIVEN"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022 بمحيط مبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وتعد "إيفرجيفن" من أكبر الناقلات حول العالم، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وجنحت فى الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، فى مارس الماضى لمدة 6 أيام.

المصدر: صدى البلد