مفوض الحكومة اللبنانية يدعي على سمير جعجع وحزبه يرد

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية فادي عقيقي على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد معلومات جديدة تخص ملف "أحداث عين الرمانة ـ الطيونة".

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن الادعاء حصل قبل ثلاثة أيام وعند توافر تلك المعلومات.

وأضافت أن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان تسلم ادّعاء القاضي عقيقي.

ورد حزب "القوات اللبنانية" على ذلك بالقول إن هناك خصومة بين عقيقي والحزب، وأنه كان يتهرب من التبليغ، لعدم رفع يده عن الملف، وأنه "قدم ادعاء إضافيا في ٢٢/٣ ادعى بموجبه على سمير جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور إلى المحكمة".

ووصف البيان تلك الممارسات بأنها "تدمير ممنهج للقضاء والعدالة في لبنان" وقال إن البعض يقومون به "استجابة لبعض الأطراف السياسية، وبالأخص "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، للاقتصاص من أخصامهم السياسيين".

وطالب البيان رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز بـ "التدخل فورا" ووضع حد لما وصفها بـ "الممارسات الشاذة التي تهدد بتدمير ما تبقى من القضاء ومن المؤسسات في لبنان".

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وكانت منطقة الطيونة في لبنان شهدت منتصف أكتوبر الماضي، مقتل 7 أشخاص وأكثر من 30 جريحا، فيما صار يعرف بأحداث الطيونة التي بدأت بتجمع لمناصري "حزب الله"، و"حركة أمل" في المنطقة المذكورة عندما تعرضوا لهجوم برشقات نارية، حسبما أعلن الجيش اللبناني في حينه، قبل التوجه إلى قصر العدل، للمشاركة في اعتصام للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

واتهمت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" حزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عما جرى، وقالتا إن مجموعات من "القوات انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد".

المصدر: "النهار" اللبنانية + RT