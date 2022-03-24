السيسي يرد على طالبة في كلية الشرطة: احنا عايشين على 50 ألف كيلو متر مربع فقط

رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طالبة بكلية الشرطة، وجهت له حديثا حول الكثافة السكانية العالية في مصر.

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وقالت الطالبة بأكاديمية الشرطة خلال حديثها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "المنصورة بها كثافة سكانية عالية ولا توجد أي سيولة مرورية ".

ورد عليها الرئيس المصري خلال جولته التفقدية لتدريبات طلاب أكاديمية الشرطة: "إحنا عملنا طريق المنصورة الجديد وعاملين حسابنا أنه مع مبادرة حياة كريمة ندخل داخل المحافظات والقرى والمراكز لرفع الكفاءة، ويتم تبطين الترع وايصال شبكات الكهرباء والغاز والصرف الصحي، ويتم تمهيد الطرق الداخلية".

وتابع الرئيس السيسي: "حجم النمو الذي حدث خلال الـ 50 عاما الماضية أكبر من طاقة مساحة الأرض المتاحة، والمصريون عايشين على مساحة أرض ضئيلة بالنسبة لعدد السكان، وبالتالي تشعرون أن الأرض لا تستوعبنا".

وأكمل الرئيس السيسي: "كان من المفترض أن نتمدد ونبني ونعيش على كامل مساحة مصر، وإحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر مربع فقط من مليون كيلو متر مربع".

المصدر: صدى البلد