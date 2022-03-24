نائب وزير الخارجية السوري: لا رسائل إسرائيلية لدمشق عبر الإمارات

أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن لا رسائل من إسرائيل إلى سوريا عبر الإمارات، على خلفية زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات، يوم الجمعة الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الجعفري أن "أبواب دمشق ليست مغلقة أمام أي عمل عربي حقيقي" وان "من يريد الانفتاح على دمشق يعرف بأن عليه استحقاقات معينة".

وكان الأسد زار دولة الإمارات العربية المتحدة، في 18 من الشهر الجاري، في أول زيارة له إلى دولة عربية، منذ بداية الأزمة السورية، في 2011.

والتقى الأسد ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، كما التقى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال الأسد إن "الإمارات دولة لها دور كبير، نظرا للسياسات المتوازنة، التي تنتهجها تجاه القضايا الدولية".

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2018، وكانت معظم دول الخليج قطعت علاقاتها بسوريا مع اندلاع الحرب هناك.

المصدر: "سبوتنيك"