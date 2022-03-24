سوريا.. مقتل طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها جراء انفجار لغم في ريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" اليوم الخميس بمقتل طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها بجروح جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية المناجير بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وقالت مصادر محلية لـ"سانا" إن "لغما زرعته التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي لتحصين مواقعها في محيط قرية المناجير بمنطقة تل تمر الغربي بالريف الشمالي الغربي انفجر الليلة الماضية ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة شقيقتها ووالدتها".

وتعمدت التنظيمات الإرهابية زرع أعداد كبيرة من الألغام في المناطق التي احتلتها بدعم من القوات التركية بريف الحسكة لتحصين مقراتها العسكرية، وفق "سانا".

المصدر: "سانا"