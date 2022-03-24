مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي.

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وقالت قناة "الجديد"، إن القاضي نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملف الذي يحقق فيه حول شركة "فوري"، ويتعلق بتحويلات مالية تجاوزت الـ 330 مليون دولار".

وأضافت: "حدد القاضي منصور أيضا، يوم الخميس المقبل، موعدا للاستماع إلى رياض سلامة".

وكانت‭‭‭‭ ‬‬‬‬القاضية غادة عون، أمرت بالقبض على رجا سلامة، الأسبوع الماضي بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا.

واتهمت عون سلامة "بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع"، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية