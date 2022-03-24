 
مباشر

مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان

أخبار العالم العربي

مذكرة توقيف وجاهية بحق شقيق حاكم مصرف لبنان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/so1p

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الخميس، مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي.

إقرأ المزيد
لبنان.. القاضية غادة عون تدعي على رياض سلامة
لبنان.. القاضية غادة عون تدعي على رياض سلامة

وقالت قناة "الجديد"، إن القاضي نقولا منصور أصدر مذكرة توقيف بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الملف الذي يحقق فيه حول شركة "فوري"، ويتعلق بتحويلات مالية تجاوزت الـ 330 مليون دولار".

وأضافت: "حدد القاضي منصور أيضا، يوم الخميس المقبل، موعدا للاستماع إلى رياض سلامة".

وكانت‭‭‭‭ ‬‬‬‬القاضية غادة عون، أمرت بالقبض على رجا سلامة، الأسبوع الماضي بعد استجوابه في قصر العدل في بعبدا.

واتهمت عون سلامة "بالتواطؤ بجرم الإثراء غير المشروع"، وهو الجرم الذي تورط فيه أيضا شقيقه حاكم مصرف لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا