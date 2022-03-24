السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة صرف النظر عن القضية الفلسطينية

اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل برفع منسوب تفاعلها مع قضايا العالم والإقليم بشكل متعمد ومقصود لإبعاد الأنظار عن القضية الفلسطينية وتهميشها.

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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، إن "دولة الاحتلال تواصل توظيف الأزمات الدولية والمنعطفات السياسية في الإقليم والعالم وتستنجد بها، وترفع منسوب تفاعلها مع قضايا العالم والاقليم بشكل متعمد ومقصود لإبعاد الأنظار عن القضية الفلسطينية وتهميشها وشطبها عن سلم الاهتمامات الدولية والهروب من استحقاقات حل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي".

ورأت أن "تظاهر إسرائيل المصطنع بالانشغال تارة بالملف النووي الإيراني وأخرى بالأزمة الأوكرانية، وبعمليات التطبيع وحتى بمشكلة الانحباس الحراري تارة أخرى، وغيرها من القضايا العالمية لن ينجح في إزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية وسيفشل في تصفية حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".

وحذرت الخارجية، المجتمع الدولي، "من الانجرار خلف سياسة إسرائيل البهلوانية المخادعة، خاصة ما يتعلق بنتائجها وتبعاتها على مستوى تعميق ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي البغيض لأرض دولة فلسطين، وما يتصل بتورط المجتمع الدولي في أولويات دولة الاحتلال الخارجية بعيداً عن أهمية وضرورة تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وأكدت أن مصداقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة على المحك، وأن "الاختبار الحقيقي والجدي لتماسك النظام العالمي وعدم انهياره يرتبط بقدرته على إجبار إسرائيل إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة".

المصدر: "القدس"