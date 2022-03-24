بينهم نساء.. القبض على عشرات المتسللين إلى الأراضي العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على عشرات المتسللين حاولوا تجاوز حدود العراق مع دول مجاورة.

وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة للقواطع والمسؤوليات ضمن الحدود العراقية مع دول الجوار، ولقطع الطريق على جميع المتسللين الداخلين للحدود العراقية بدون موافقات رسمية، فقد تمكنت الوكالة من إلقاء القبض على 91 متسللا من مختلف الجنسيات".

وأضافت: "من بين المتسللين نساء حاولن التسلل داخل الحدود العراقية بطريقة غير رسمية من دول الجوار خلال الأيام الماضية".



المصدر: RT