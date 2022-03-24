 
مباشر

الأردن.. ضبط شخص من جنسية عربية حاول تهريب سبائك ذهب إلى خارج المملكة (صورة)

مال وأعمال

الأردن.. ضبط شخص من جنسية عربية حاول تهريب سبائك ذهب إلى خارج المملكة (صورة)
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/so00

أحبط الأمن العام الأردني، محاولة تهريب كمية كبيرة من السبائك والقطع الذهبية إلى خارج المملكة.

إقرأ المزيد
الأردن.. إعادة التحقيق بملف تغيب فتى عن عائلته عام 2013 يقود لجريمة قتل مروعة بحقه والفاعل هو والده
الأردن.. إعادة التحقيق بملف تغيب فتى عن عائلته عام 2013 يقود لجريمة قتل مروعة بحقه والفاعل هو والده

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه "جرى صباح اليوم وفي أحد المعابر الحدودية ضبط شخص من جنسية عربية بحوزته كمية كبيرة من السبائك والقطع الذهبية أثناء محاولته تهريبها خارج المملكة".

الأردن.. ضبط شخص من جنسية عربية حاول تهريب سبائك ذهب إلى خارج المملكة (صورة)
المصدر: عمون

وأضاف: "بوشر التحقيق مع الشخص والبحث عن شخص آخر تورط معه في محاولة التهريب".

المصدر: "عمون"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا