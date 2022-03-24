الأردن.. ضبط شخص من جنسية عربية حاول تهريب سبائك ذهب إلى خارج المملكة (صورة)

أحبط الأمن العام الأردني، محاولة تهريب كمية كبيرة من السبائك والقطع الذهبية إلى خارج المملكة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه "جرى صباح اليوم وفي أحد المعابر الحدودية ضبط شخص من جنسية عربية بحوزته كمية كبيرة من السبائك والقطع الذهبية أثناء محاولته تهريبها خارج المملكة".

المصدر: عمون

وأضاف: "بوشر التحقيق مع الشخص والبحث عن شخص آخر تورط معه في محاولة التهريب".

المصدر: "عمون"